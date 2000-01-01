Приглашаем участников на юбилейный Саммит региональных издателей

Активно идет регистрация на X, юбилейный саммит региональных издателей, который пройдет 28-30 мая 2016 года в Санкт-Петербурге. Этот же город принимал участников Первого Саммита региональных издателей, 10 лет назад. Тема Саммита: «Аудитория: вовлечение и монетизация - ключ к успеху медиа». Регистрация участников на сайте «АНРИ-Медиа», организатора мероприятия: www.anri-media.ru

Участники мероприятия, спикеры деловой программы – топ-менеджеры, владельцы региональных издательских домов. Это успешные медиа-менеджеры из регионов России: Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Барнаула, Казани, Красноярска, Екатеринбурга, Астрахани, Архангельска, Хабаровска, Тулы и многих других городов. На своих местах они делают мощные, прогрессивные издательские проекты, совокупная аудитория которых составляет миллионы читателей.

Как участник Саммита, вы получите возможность:

расширить свои профессиональные связи;

принять участие в открытом диалоге о происходящем в отрасли;

совершить взаимовыгодный обмен опытом с коллегами.

Вы услышите выступления спикеров-практиков, которые предложат свои наработки, свой опыт и технологии, расскажут об успехах, достижениях и проблемах, ответят на ваши вопросы.

Деловая программа Саммита формируется, подтвердили свои выступления:

Наталья Лосева, медиа-эксперт

Ирина Виданава, соучредитель и директор проекта www.citidog.by, Белоруссия

Юрий Пургин, генеральный директор издательского дома «Алтапресс»

Григорий Матыжев, генеральный директор METRO International

Иван Власов, Русская медиа-группа «Западная пресса»

Представитель филиала TNS в Санкт-Петербурге, «Изменение медиа-предпочтений и структуры медиа-потребления»

Важной частью мероприятия является и дополнительная программа: это всегда – совместный торжественный ужин, общение с коллегами и спикерами вне рамок деловой программы.

Стоимость участия: для членов АНРИ и ВДВ-Союза (категория «малые рынки») – 16 000 руб.; для членов АНРИ и ВДВ-Союза (категория «крупные рынки») – 21 000 руб.; для не членов АНРИ - 25 000 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ УЖЕ ОТКРЫТА! >>>

ВСЕ О САММИТЕ 2015 >>>