Вместе нельзя разбегаться

Если не знать хотя бы в общих чертах систему оте­чественного телевещания, то можно принять телеканал «Мир» за один из тех, что в немалом числе народились в постсоветское время и откусывают по небольшой доле от общего пирога.

В том, что мы имеем дело с одним из «на все случаи жизни» коммерческих каналов, убеждает и то, как он расшифровывал для зрителей своё название: назойливо часто, на весь экран строчкой из песни Давида Тухманова: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Кому-то могло показаться, что «Мир» — вариант видовых, туристских кнопок, вроде хорошо известного RTG (Russian Travel Guide). И только на официальном сайте канала можно обнаружить написанные в самом низу мелким шрифтом слова о том, что «Мир» создан в 1992 году Соглашением глав государств — участников СНГ в целях освещения политического, экономичес­кого и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену».

СНГ, признаться, переживает сегодня не лучшие времена. Из Содружества вышла Грузия, Азербайджан и Армения находятся в состоянии замороженного военного конфликта, у Украины с Россией, как известно, в последние два года тоже немало серьёзных противоречий. В этих условиях, понятно, центр тяжести международного сотрудничества среди бывших республик СССР переходит на другие объединения: Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое экономическое пространство…

Подобная ситуация не могла не сказаться на контенте канала «Мир». Если в первые годы своей истории он пытался довольно широко представлять в эфире программы, созданные телевизионщиками в странах-членах СНГ, то теперь, увы, фактически, мы имеем дело с ещё одним российским каналом. Когда речь заходит о том, что делается за пределами границ нашей страны, авторы «Мира» подчас ведут себя согласно старой детской считалке: «да» и «нет» не говорите, красное и чёрное не называйте.

Можно понять, почему руководители канала опасаются вдаваться в подробности непростых политических взаимоотношений между некоторыми из государств СНГ: любое сообщение, прозвучавшее в эфире, способно вызвать шквал опровержений и обид на самом высоком уровне. Но не могу взять в толк, почему в череде фильмов и сериалов я за месяц наблюдения на канале не увидел ни одного, снятого в странах СНГ? Если мне скажут, что в этих странах не снимают достойных фильмов, не поверю: сообщения с разных международных кинофестивалей, в том числе и российских, опровергают такую версию. Кроме того, можно ведь было бы давать и советскую киноклассику, которая создавалась не только на «Мосфильме» и «Ленфильме», но и на просторах СССР.

И ещё: единственную на канале кулинарную программу ведёт почему-то повар из… Сербии. Неужто нельзя было представить на экранах что-то из тех рецептов, которые собрал Вильям Похлёбкин в своей книге «Национальные кухни наших народов», изданной ещё в 1970-х? Фактичес­ки, единственное указание на принадлежность телеканала к СНГ — это прогноз погоды.

Что касается еженедельной итоговой программы «Вместе» (по воскресеньям, с 21.00 по 22.00, ведущая Екатерина Абрамова), то тут, вопреки ожиданиям, информация из стран СНГ (не говоря уж об анализе происходящих там событий!) занимает ничтожно малое место, ненамного превосходящее ту долю, которая, к сожалению, установилась на крупнейших федеральных телеканалах.

Создатели итоговой программы в те недели, что я вёл наблюдение за ней, к счастью, не разыгрывали «украинскую карту». Пропагандистские приёмы, ставшие в последнее время у других заменой добросовестной информации, здесь не в чести. Одно это, казалось, способно стать поводом для похвалы тому, что делают в еженедельной передаче. Вернее, чему не делают. А ведь, согласитесь, для судеб СНГ гораздо важнее сегодня не умолчания, а всесторонний и глубокий анализ происходящего. Но тут как раз передача, повторяю, показывает непозволительную робость.

Сразу же замечаешь, что все сколь-нибудь острые и проблемные материалы в итоговой программе, как и в информационных выпусках, имеют российское происхождение. Пусть зачастую не добытые журналистами канала, лишённые эксклюзивности кадры худо-бедно рассказывают о том, что случилось в нашей стране. Вослед другим, более крупным, каналам, иногда, правда, с некоторым опозданием и, возможно даже, не так ярко, как это делают коллеги, в течение месяца «Мир» поведал обо всех тех событиях, которые попали в центр внимания российских СМИ. И о катастрофе на шахте «Северная» (28.02), и о жестоких методах выбивания долгов, применяемых коллекторами (06.03), и о няне-убийце.

Чуть ли не единственный в течение месяца случай, когда в программе удачно использовали особенности материала (21.02), произошёл после инцидента в московском метро, где на рельсы упала женщина, и её спасли, рискуя жизнью, двое мужчин: столичный полицейский и молодой гастарбайтер из Киргизии. В большом девятиминутном сюжете нам показали семью героя, проживающую в Оше, организовали приезд его родителей в Москву, приуроченный ко дню, когда их сын получал награду за спасение человека.