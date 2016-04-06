Вместе нельзя разбегаться

Если не знать хотя бы в общих чертах систему отечественного телевещания, то можно принять телеканал «Мир» за один из тех, что в немалом числе народились в постсоветское время и откусывают по небольшой доле от общего пирога.
В том, что мы имеем дело с одним из «на все случаи жизни» коммерческих каналов, убеждает и то, как он расшифровывал для зрителей своё название: назойливо часто, на весь экран строчкой из песни Давида Тухманова: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» Кому-то могло показаться, что «Мир» — вариант видовых, туристских кнопок, вроде хорошо известного RTG (Russian Travel Guide). И только на официальном сайте канала можно обнаружить написанные в самом низу мелким шрифтом слова о том, что «Мир» создан в 1992 году Соглашением глав государств — участников СНГ в целях освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства и содействия международному обмену».
СНГ, признаться, переживает сегодня не лучшие времена. Из Содружества вышла Грузия, Азербайджан и Армения находятся в состоянии замороженного военного конфликта, у Украины с Россией, как известно, в последние два года тоже немало серьёзных противоречий. В этих условиях, понятно, центр тяжести международного сотрудничества среди бывших республик СССР переходит на другие объединения: Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое экономическое пространство…
Подобная ситуация не могла не сказаться на контенте канала «Мир». Если в первые годы своей истории он пытался довольно широко представлять в эфире программы, созданные телевизионщиками в странах-членах СНГ, то теперь, увы, фактически, мы имеем дело с ещё одним российским каналом. Когда речь заходит о том, что делается за пределами границ нашей страны, авторы «Мира» подчас ведут себя согласно старой детской считалке: «да» и «нет» не говорите, красное и чёрное не называйте.
Можно понять, почему руководители канала опасаются вдаваться в подробности непростых политических взаимоотношений между некоторыми из государств СНГ: любое сообщение, прозвучавшее в эфире, способно вызвать шквал опровержений и обид на самом высоком уровне. Но не могу взять в толк, почему в череде фильмов и сериалов я за месяц наблюдения на канале не увидел ни одного, снятого в странах СНГ? Если мне скажут, что в этих странах не снимают достойных фильмов, не поверю: сообщения с разных международных кинофестивалей, в том числе и российских, опровергают такую версию. Кроме того, можно ведь было бы давать и советскую киноклассику, которая создавалась не только на «Мосфильме» и «Ленфильме», но и на просторах СССР.
И ещё: единственную на канале кулинарную программу ведёт почему-то повар из… Сербии. Неужто нельзя было представить на экранах что-то из тех рецептов, которые собрал Вильям Похлёбкин в своей книге «Национальные кухни наших народов», изданной ещё в 1970-х? Фактически, единственное указание на принадлежность телеканала к СНГ — это прогноз погоды.
Что касается еженедельной итоговой программы «Вместе» (по воскресеньям, с 21.00 по 22.00, ведущая Екатерина Абрамова), то тут, вопреки ожиданиям, информация из стран СНГ (не говоря уж об анализе происходящих там событий!) занимает ничтожно малое место, ненамного превосходящее ту долю, которая, к сожалению, установилась на крупнейших федеральных телеканалах.
Создатели итоговой программы в те недели, что я вёл наблюдение за ней, к счастью, не разыгрывали «украинскую карту». Пропагандистские приёмы, ставшие в последнее время у других заменой добросовестной информации, здесь не в чести. Одно это, казалось, способно стать поводом для похвалы тому, что делают в еженедельной передаче. Вернее, чему не делают. А ведь, согласитесь, для судеб СНГ гораздо важнее сегодня не умолчания, а всесторонний и глубокий анализ происходящего. Но тут как раз передача, повторяю, показывает непозволительную робость.
Сразу же замечаешь, что все сколь-нибудь острые и проблемные материалы в итоговой программе, как и в информационных выпусках, имеют российское происхождение. Пусть зачастую не добытые журналистами канала, лишённые эксклюзивности кадры худо-бедно рассказывают о том, что случилось в нашей стране. Вослед другим, более крупным, каналам, иногда, правда, с некоторым опозданием и, возможно даже, не так ярко, как это делают коллеги, в течение месяца «Мир» поведал обо всех тех событиях, которые попали в центр внимания российских СМИ. И о катастрофе на шахте «Северная» (28.02), и о жестоких методах выбивания долгов, применяемых коллекторами (06.03), и о няне-убийце.
Чуть ли не единственный в течение месяца случай, когда в программе удачно использовали особенности материала (21.02), произошёл после инцидента в московском метро, где на рельсы упала женщина, и её спасли, рискуя жизнью, двое мужчин: столичный полицейский и молодой гастарбайтер из Киргизии. В большом девятиминутном сюжете нам показали семью героя, проживающую в Оше, организовали приезд его родителей в Москву, приуроченный ко дню, когда их сын получал награду за спасение человека.
В Москве (и в России в целом) постоянно находятся сотни тысяч, если не миллионы, граждан стран Содружества. О них программа «Вместе» вспоминает лишь в тех случаях, когда происходит какое-нибудь ЧП, радостное, как в только что упомянутом случае, или чаще горестное.
Можно понять тележурналистов «Мира», когда в информации о странах СНГ они стараются дать те сюжеты, в которых эти государства и их обитатели предстают в лучшем виде. Они с умилением рассказывают о казахских тимуровцах, помогающих пенсионерам в быту (29.02), о белорусском полицейском, загородившем своим телом подростка от автомобиля (04.03), о киргизских крестьянах, создавших образцовое тепличное хозяйство (28.02), о молдавских девушках, плетущих из цветных ниток прелестные весенние украшения — мэрцишоры (01.03). Те факты и обстоятельства, которые могут показаться зрителям не очень выгодными для имиджа той или иной страны, на канале микшируются оригинальным способом. Они выводятся из кадра, становясь содержанием расположенной под ним бегущей строки.
Большинство зрителей, как нетрудно догадаться, попросту не успевают прочитать эти тексты, хотя в них порой сообщаются довольно важные факты. Из них мы узнаём, скажем, о землетрясении, которое случилось в Армении (04.03), о том, что Азербайджан не будет в 2016 году увеличивать добычу нефти (06.03), что на Украине в феврале наблюдалась небольшая дефляция (09.03), что руководитель Туркмении сделал накануне 8 марта женщинам своей страны подарок, велев выдать каждой сумму, равную одиннадцати долларам (27.02).
Табу, которое на канале наложили на обсуждение политических проблем, возникающих в странах Содружества, не может стать оправданием для тех очевидных перекосов в вещании, о которых сказано выше. Главным на канале «Мир» могло бы стать, но, увы, не стало то, что в прежние времена называлось «обменом опытом».
Всем известно, что в постсоветской истории страны СНГ столкнулись с во многом схожими проблемами. И анализ того, как решается та или иная из них, мог бы стать полезным подспорьем для всех. В одном из подстрочных сообщений, скажем, мы узнали, что в Азербайджане процент по ипотечному кредиту много ниже, чем в других странах СНГ (03.03). Почему бы в таком случае не дать в эфире материал (или материалы), где бы в подробностях было рассказано о том, как удалось достичь такого результата?!
Возможно, моё видение общей тематики для зрителей стран СНГ кому-то покажется излишне прозаичным. Не стану спорить. Назову ещё несколько тем, что могли бы заинтересовать самую широкую аудиторию. Многовековая история стран Содружества: у каждого народа своя, драматичная и неповторимая. Памятные даты широко отмечаются в каждом из государств. Было бы хорошим правилом на «Мире» сообщать и о них.
При полном отсутствии в информационном эфире канала названных выше тем, там широко представлены другие. Перечислю некоторые из них без комментариев. Зрителям в подробностях рассказывают о поворотах в судьбе Джулиана Ассанжа в Великобритании (07.02), об угрозе вируса Зика в Южной Америке (31.01), о том, что Пола Маккартни не пустили на вечеринку в США (21.02)…
В мире каждый день происходит много чего, и телевизионщики, конечно же, вольны рассказывать о том, что им кажется наиболее важным и интересным для зрителей. Но «Мир» — канал необычный, он призван рассказывать об СНГ и всеми силами способствовать его укреплению. В ситуации нынешнего кризиса Содружества, в особенности.
Формула, представленная в заголовке, требует, для прояснения, поставить знак препинания после первого или второго слова. В одном случае она обретёт оптимистическое звучание, в другом — сообщит о поражении. Но на деле телевизионщики не спешат определиться. Создаётся впечатление, что они ищут какой-то третьей позиции.
Хотя, как известно, третьего не дано.