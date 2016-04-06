Связанные одной целью

Тяжелейшая ситуация на рынке прессы продолжает усугубляться. Причины — не только в финансовом кризисе и несовершенстве законодательства, но и в инертности самих издателей.

Ситуация выглядит так, как будто печатные СМИ собираются планомерно уничтожить. Абсолютно по всем направлениям. Что, естественно, накладывает отпечаток на смежные отрасли экономики. Государство где-то находит возможность выделить миллиарды рублей на поддержку, например, российского автопрома, напоминая нам о сотнях тысяч работников, занятых в этом сегменте. Почему же для поддержки печатной отрасли, в которой трудится приблизительно такое же количество людей, возможности найти нельзя? Это о чём говорит? О том, что государству наша отрасль в принципе неинтересна?

Предоплата — 100%?

Бумага продолжает ввозиться с таможенными пошлинами, с НДС… Да, пошлины удалось снизить по некоторым видам бумаги на 1,5 года, по некоторым бессрочно. Но есть ещё картоны, которые применяются в книжном производстве, например. Существует масса деталей, которые влияют на ценообразование.

На Publishing Expo — 2015 в Москву приезжал В. Сива Раджи, вице-президент издательского дома HindustanTimes (Индия), и рассказывал, что он газетную бумагу покупает по 28 тыс. рублей за тонну. А у нас цена доходит и до 35 тыс. рублей за тонну. И чем меньше издательский дом или типография, которая закупает бумагу, тем эта цена выше.