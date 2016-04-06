От КИЖа до «цифровой эпохи»

Журфак Уральского университета — свидетель и непосредственный участник развития почти всей советской, а заем постсоветской и современной российской журналистики. Он дал путевку в профессиональную жизнь тысячам выпускников, которые работали и работают в разных городах России, от Калининграда до Владивостока. И в небольших районных, заводских газетах, и в ведущих федеральных и мировых СМИ, а также в издательствах, рекламных агентствах, PR-структурах, пресс-службах и т.д. Среди выпускников факультета — журналисты и писатели Альберт Лиханов, Владислав Крапивин, Владимир Снегирёв, Юрий Лепский, Валерий Кичин, Валерий Выжутович, Дмитрий Шеваров, тележурналисты Павел Зарубин, Константин Семин, Алёна Вугельман и многие другие.

«Журфак для меня лично стал именно тем местом, где я встретила много близких по духу людей. Екатеринбург вообще стал кузницей кадров для телевидения всей страны. На каждом федеральном канале сегодня можно увидеть немало профессионалов, которые учились и работали на Урале. На НТВ иногда в шутку говорят о нас «уральская диаспора» — делится впечатлениями корреспондент информационной службы НТВ Инна Осипова (выпускница журфака УрГУ 1999 года).

Четырнадцатого и пятнадцатого апреля 2016 г. в Уральском Федеральном университете пройдет Международная научно-практическая конференция «Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия», посвященная юбилею факультета. Ожидаются исследователи и практики СМИ из разных городов и стран, запланирована торжественная встреча выпускников.

Накануне юбилея вспомним некоторые вехи истории и посмотрим, что же сейчас представляет собой факультет журналистики Уральского Федерального университета, с чем вошел он в «цифровую эпоху»? Что дает факультет журналистики своим выпускникам? Сохранились ли традиции известной со времён СССР Уральской школы журналистики, и в чем же они заключаются?

На эти вопросы нам помогут ответить преподаватели, посвятившие много лет своей жизни журфаку УрФУ, и журналисты, выпускники факультета разных лет.