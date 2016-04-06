Оптимистическая журналистика

Как, на твой взгляд, сейчас складываются отношения медиа и читателя?

Рамка этих отношений начинает кривиться и усложняться. Все мучительно ищут новые способы монетизации медиа­продукции, потому что старые сильно просели и способны производить только что-то недорогое и низкокачественное. Все СМИ засыпаны одним горохом. У нас просто диктатура царя Гороха. Большинство СМИ в России сидит на дотационном финансировании либо со стороны государства, либо близких к государству предпринимателей, которые держат СМИ из соображений лояльности государству. СМИ второго типа пытаются создавать что-то новое. Но это для них не вопрос выживания, а вопрос лояльности к инвестору — вот, видите, мы пытаемся. Но никто не ищет ничего радикально иного. Медиаменеджеры боятся выходить за рамки контентно-рекламной модели. А мне кажется, что новые бизнес-модели стоит искать именно за пределами этой модели. Не модифицировать двигатель внутреннего сгорания, а сделать электромобиль, как Илон Маск. Это сейчас мало кто осмеливается делать в России. Я тоже ни в чём не уверен, но я вижу некоторые направления, к которым стоит приглядеться.

То есть мы вообще исчерпали прежние схемы текст — ­читатель?

С приходом телевидения не умирает театр, с приходом интернета не умирает телевидение. Все остаётся, но мир усложняется. Я вполне допус­каю, что на рынке медиа в ближайшие лет десять может произойти примерно то же, что произошло на заре киноиндустрии. Тогда производили и показывали кино одни те же структуры. Но всё быстро разделилось. Производить кино стали одни компании, а кинотеатры превратились в каналы доставки продукта и зарабатывали уже не столько на билетах, сколько на попкорне. Я вполне допускаю, что те молодые люди, которые сейчас идут в СМИ с горящими глазами, через десять лет обнаружат себя продавцами билетов. Производить высококачественный контент будут совсем другие структуры.