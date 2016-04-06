Место для дискуссий

Рождённая революцией

Российский парламентаризм родился в бурях революции 1905 года, но судьба его оказалась трудной и несчастливой. После того как всеобщая забастовка вынудила Николая II издать Октябрьский манифест с дарованием основных демократичес­ких свобод, встал вопрос о создании полноценного законодательного учреждения — Государственной думы. Главной задачей, которая при этом решалась, — выпустить пар недовольства и предотвратить революции. Первоначально, ещё до забастовки, царь надеялся обойтись минимумом уступок: 6 (19) августа 1905 года вышел манифест, которым Государственная дума учреждалась как «особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов». Эта Дума, названная Булыгинской (по фамилии главы МВД, который должен был разработать положение о выборах), была похоронена Октябрьским манифестом. В статье 86 Основных законов Российской империи в редакции 23 апреля (6 мая) 1906 года провозглашалось: «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения Государя Императора».

Первый избирательный закон, от 11 (24) декабря 1905 года, предусмат­ривал, что 49% всех выборщиков принадлежало крестьянам. Всего было создано 4 курии — землевладельчес­кая, городская, крестьянская и рабочая, которые получили возможность выбирать определённое число выборщиков. Были установлены следующие квоты: один выборщик на 2 тыс. населения в землевладельческой курии, на 4 тыс. — в городской, на 30 тыс. — в крестьянской, на 90 тыс. — в рабочей. Преимущество было отдано крестьянам, потому что в правительстве преобладало мнение о природном монархизме крестьян. Несмотря на сложную многоступенчатую систему выборов и разное представительство разных сословий, первый избирательный закон был демократичнее последующего.