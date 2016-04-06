Должна ли пресса молчать, или Как нам повезло с «няней-убийцей»

Как вскоре выяснилось, виновницей происходящего оказалась 38-­лет­няя Гюльчехра Бобокулова, гражданка Узбекистана, с 2013 года работающая няней в семье Мещеряковых в доме на улице Народного ополчения. Она помогала по хозяйству и ухаживала за младшим ребёнком — 4-летней Настей.

Утром 29 февраля 2016 года она дождалась, когда Мещеряковы со старшим сыном уйдут из дома и убила девочку. Потом пере­оделась в чёрную мусульманскую одежду, подожгла квартиру и вышла на улицу. Примерно к 10 утра пожарные потушили пожар в квартире и обнаружили обезглавленный труп ребёнка. У станции метро «Октябрьское поле» Бобокулова появилась около 11 утра.

Почти сразу интернет заполонили сумбурные новости про «няню-убийцу», видео, на которых она, кричит: «Аллах Акбар!», видео с разбегающимися от неё полицейскими, видео на которых полицейские смело бросаются на обезумевшую женщину. Много всякого видео. Много всяких новос­тей, подробностей и суждений.

«Её бросил муж, и она сошла с ума». «Ещё в Узбекистане ей был поставлен диагноз шизофрения и она несколько лет провела в Самаркандской психбольнице». «Это был теракт, она была завербована запрещённой в России ИГИЛ». «Она давно стала исламисткой и теперь, насмотревшись видео с радикальных исламистских сайтов, где постоянно отрезают головы, решила сама стать героем борьбы с неверными». «Состояние аффекта, которое находит выражение в жестоких убийствах, довольно часто случается у женщин, присматривающих за чужими детьми, — вспомните хотя бы рассказ Чехова «Спать хочется»…