Мы с супругой заинтересовались каналами в Telegram и создали русскоязычный канал, посвящённый психологии, https://telegram.me/psyhologia. Моя жена — профессиональный психолог, так что одной из целей создания канала было привлечение новых клиентов, нуждающихся в услугах психолога. Мы расскажем вам, как раскрутить канал и заработать на нём
В России систематически, без видимых на то причин появляются законодательные ограничения и различные запреты для издательской отрасли. Вынужденные тратить силы и средства на их преодоление, СМИ регулярно втягиваются в негативные экономические процессы. Союзом издателей ГИПП неоднократно поднимаются вопросы о внесении уже давно назревших изменений в законодательство. Но все инициативы «снизу» и даже «сверху» — распоряжения президента страны — разбиваются о неведомую бюрократическую стену. Несмотря на это, отрасль не собирается сдаваться
«Алиса подумала о том, что или колодец очень глубокий, или падает она очень медленно – уж больно затянулось её падение». Льюис Кэролл
Отчёт основан на исследовании, которое проводилось среди 17 издателей по итогам первой половины 2016 года.
Арсений Ашомко (Tiger Milk) опубликовал свою историю пабликов в социальных...
Как работать с источниками, на что нужно особо обращать внимание и зачем нужно...
Facebook объявил о новых инициативах в рамках проекта Facebook Journalism Project
В ноябре стало известно, что генеральный директор издательского дома Bauer Media Марк Фишер уходит со своего поста.
В декабре 2016 года Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонда «Медиастандарт») совместно со своим партнё
То, что делает машина консервативных медиа, намного более опасно
Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?
Угрозы и возможности региональных СМИ в эру цифровых технологий в России и ЕС – так назывался международный семинар, состоявший
Всенародная слава пришла к Владимиру Синицыну в 1988 году, когда его, жителя Риги, пригласили на Центральное телевидение коммен
Сегодня, как никогда раньше, самым серьёзным вызовом для издателей становится содержательное вовлечение аудитории, а жизненно...
Ситуация на газетном рынке столицы, с одной стороны, схожа с картиной, которую можно наблюдать в регионах, с другой — имеет свою...
Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...
Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.
История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.
Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.