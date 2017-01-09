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09 января 2017

Онлайн-курс по тележурналистике от Олега Дмитриева

04 января 2017

Стартовал конкурс деловой журналистики CJEA-2017

31 декабря 2016

Медиагруппа "Журналист" поздравляет с новым годом

29 декабря 2016

Журналиста телеканала "Дождь" задержали во время съемки

27 декабря 2016

Сборник статей о том, чему учить современных журналистов

27 декабря 2016

Искусственный интеллект и технологии рекламного рынка против фейковых новостей

26 декабря 2016

Самолёт Минобороны с артистами и тележурналистами разбился на пути в Сирию

26 декабря 2016

«Репортёры без границ» вступились за журналиста из Хакасии

23 декабря 2016

Карманная книга о журналистике данных от программы развития ООН

23 декабря 2016

10 тем, которые одинаково сильно интересовали рунет в 2016 году

22 декабря 2016

Дата-журналистика от Mail Group - проект «Новейшая история России»

21 декабря 2016

Всё о верификации сведений для журналистских расследований

21 декабря 2016

Стажировка в США для российских журналистов от ICFJ

21 декабря 2016

Индекс развития медиасферы 2016 по версии фонда «Медиастандарт»

20 декабря 2016

Роскомнадзор проиграл ТВ-2

20 декабря 2016

Власти Польши откажутся от ужесточения правил для журналистов после массовых протестов

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События

С днём рождения нас!

ЖУРНАЛИСТУ — 103 года! Люди живут и дольше, журналы – как повезёт

Профессия

Ура, каникулы

Давление общественного мнения — «надо быть счастливыми», «праздник — это счастье» — часто ведёт к печали и даже депрессии во...

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Мирный воин Норильска, или Один день из жизни горноспасателя

История о том, как случайная встреча в библиотеке обернулась настоящим...

КМЖ

Юбилей тёзки: «Журналист» в «Журналисте»

Газете «Журналист» — главному СМИ на журфаке МГУ исполнилось 60! Название такое...

Профессия

Дюжина ножей в спину редакторов и дизайнеров

Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?

События

Поверх барьеров

Угрозы и возможности региональных СМИ в эру цифровых технологий в России и ЕС – так назывался международный семинар, состоявший

Профессия

Комментатор

Всенародная слава пришла к Владимиру Синицыну в 1988 году, когда его, жителя Риги, пригласили на Центральное телевидение коммен

КМЖ

Молодой? Заходи!

Профессия

Как работать с детьми, мечтающими попасть на ТВ?

В Оренбурге запустили телевизионный проект «После школы», цель которого — подготовить молодых людей к жизни в современных инфор

Медиа

Чернуха в жёлтых тонах

Медиа

«Работа над ошибками» в современной редакции: опыт ТАСС

В 2015 году в информационном агентстве ТАСС появилась должность редактора по качеству (аналог quality editor в зарубежных редак

Медиа

Озарения и предвидение в коммуникациях: как прошла конференция...

Конференции чаще всего представляют собой набор спикеров в одних отраслях и смежных темах.

Медиа

Окно в непознанное

В декабре исполняется 25 лет журналу «Чудеса и приключения».

Профессия

Рождённые репортёрами

Современные школьные программы постепенно форматируются в сторону...

ТВ-неделя с Александром Аничкиным

Как разогнать скуку в «большом городе»

Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...

КМЖ

Чьи мы рупоры?

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«Духовность» и «патриотизм» любви к ближнему не предполагают

Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.

Истории

Наш человек в Афганистане

Главное

Истец со стажем

История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.

Главное

Опасный сигнал

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Джозеф Пулитцер

Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.

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