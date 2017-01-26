В России систематически, без видимых на то причин появляются законодательные ограничения и различные запреты для издательской отрасли. Вынужденные тратить силы и средства на их преодоление, СМИ регулярно втягиваются в негативные экономические процессы. Союзом издателей ГИПП неоднократно поднимаются вопросы о внесении уже давно назревших изменений в законодательство. Но все инициативы «снизу» и даже «сверху» — распоряжения президента страны — разбиваются о неведомую бюрократическую стену. Несмотря на это, отрасль не собирается сдаваться