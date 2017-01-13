Новости

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13 января 2017

Вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев – «Журналисту»: «Русский ПЕН ни под чью дудку плясать не будет!»

13 января 2017

C Днём печати!

13 января 2017

Для будущих гуру контекстной рекламы

12 января 2017

«Коммерсант» остановил выпуск печатной версии журналов «Власть» и «Деньги»

12 января 2017

Украина запретила вещание Дождя

12 января 2017

Светлана Алексиевич покинула Русский ПЕН-центр

12 января 2017

«Закон Яровой» вошёл в топ-10 мировых угроз для инноваций

11 января 2017

Чему поучиться в январе

10 января 2017

Главред «АиФ» Николай Зятьков ушел с поста

09 января 2017

Онлайн-курс по тележурналистике от Олега Дмитриева

04 января 2017

Стартовал конкурс деловой журналистики CJEA-2017

31 декабря 2016

Медиагруппа «Журналист» поздравляет с новым годом

29 декабря 2016

Журналиста телеканала «Дождь» задержали во время съемки

27 декабря 2016

Сборник статей о том, чему учить современных журналистов

27 декабря 2016

Искусственный интеллект и технологии рекламного рынка против фейковых новостей

26 декабря 2016

Самолёт Минобороны с артистами и тележурналистами разбился на пути в Сирию

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Медиа

Фейковые новости – не главная медийная угроза, стоящая перед нами

То, что делает машина консервативных медиа, намного более опасно

События

Феи и фейки

Остановился наёмный лимузин на зимней американской дороге, водитель заметил...

Рынок

В критическом состоянии

Рынок

Массовая коммуникация

В ноябре стало известно, что генеральный директор издательского дома Bauer Media Марк Фишер уходит со своего поста.

Главное

МS-Index: состояние и динамика

В декабре 2016 года Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонда «Медиастандарт») совместно со своим партнё

Главное

Контрперестройка или реальная борьба с инфоопасностями?

Профессия

Дюжина ножей в спину редакторов и дизайнеров

Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?

События

Поверх барьеров

Угрозы и возможности региональных СМИ в эру цифровых технологий в России и ЕС – так назывался международный семинар, состоявший

Профессия

Комментатор

Всенародная слава пришла к Владимиру Синицыну в 1988 году, когда его, жителя Риги, пригласили на Центральное телевидение коммен

КМЖ

Молодой? Заходи!

Профессия

Как работать с детьми, мечтающими попасть на ТВ?

В Оренбурге запустили телевизионный проект «После школы», цель которого — подготовить молодых людей к жизни в современных инфор

Медиа

От виртуального к реальному

Сегодня, как никогда раньше, самым серьёзным вызовом для издателей становится содержательное вовлечение аудитории, а жизненно...

Рынок

Маршруты московские

Ситуация на газетном рынке столицы, с одной стороны, схожа с картиной, которую можно наблюдать в регионах, с другой — имеет свою...

Профессия

Рождённые репортёрами

Современные школьные программы постепенно форматируются в сторону...

ТВ-неделя с Александром Аничкиным

Как разогнать скуку в «большом городе»

Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...

КМЖ

Чьи мы рупоры?

Реплика

«Духовность» и «патриотизм» любви к ближнему не предполагают

Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.

Истории

Наш человек в Афганистане

Главное

Истец со стажем

История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.

Главное

Опасный сигнал

Истории

Джозеф Пулитцер

Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.

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