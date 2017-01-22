Новости

Все новости
22 января 2017

Американские журналисты бьют тревогу

20 января 2017

Журналисты США против Трампа

20 января 2017

Рекламодатели Великобритании тратят £600 млн на рекламу, которую никто не увидел

19 января 2017

Редактор "Журналиста" получил награду МСЖ

19 января 2017

Life78 сокращает журналистов в Петербурге

19 января 2017

The Washington Post запустит The Lily — отдельный мультиплатформенный проект для женщин

19 января 2017

Глава Bleacher Report: Facebook не является злом, он просто неорганизован

19 января 2017

Журналисты Белого дома написали открытое письмо Дональду Трампу

18 января 2017

Может ли выжить медиа с подпиской за десять тысяч долларов?

17 января 2017

Журналист Илья Азар пошёл в Новую газету

16 января 2017

Школьники и студенты посоревнуются в журналистском мастерстве

13 января 2017

Вице-президент Русского ПЕН-центра Борис Евсеев – «Журналисту»: «Русский ПЕН ни под чью дудку плясать не будет!»

13 января 2017

C Днём печати!

13 января 2017

Для будущих гуру контекстной рекламы

12 января 2017

«Коммерсант» остановил выпуск печатной версии журналов «Власть» и «Деньги»

12 января 2017

Украина запретила вещание Дождя

Последний выпуск

420 руб.

Медиа

Фейковые новости – не главная медийная угроза, стоящая перед нами

То, что делает машина консервативных медиа, намного более опасно

События

Феи и фейки

Остановился наёмный лимузин на зимней американской дороге, водитель заметил...

Рынок

В критическом состоянии

Рынок

Массовая коммуникация

В ноябре стало известно, что генеральный директор издательского дома Bauer Media Марк Фишер уходит со своего поста.

Главное

МS-Index: состояние и динамика

В декабре 2016 года Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонда «Медиастандарт») совместно со своим партнё

Главное

Контрперестройка или реальная борьба с инфоопасностями?

Профессия

Дюжина ножей в спину редакторов и дизайнеров

Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?

События

Поверх барьеров

Угрозы и возможности региональных СМИ в эру цифровых технологий в России и ЕС – так назывался международный семинар, состоявший

Профессия

Комментатор

Всенародная слава пришла к Владимиру Синицыну в 1988 году, когда его, жителя Риги, пригласили на Центральное телевидение коммен

КМЖ

Молодой? Заходи!

Профессия

Как работать с детьми, мечтающими попасть на ТВ?

В Оренбурге запустили телевизионный проект «После школы», цель которого — подготовить молодых людей к жизни в современных инфор

Медиа

От виртуального к реальному

Сегодня, как никогда раньше, самым серьёзным вызовом для издателей становится содержательное вовлечение аудитории, а жизненно...

Рынок

Маршруты московские

Ситуация на газетном рынке столицы, с одной стороны, схожа с картиной, которую можно наблюдать в регионах, с другой — имеет свою...

Профессия

Рождённые репортёрами

Современные школьные программы постепенно форматируются в сторону...

ТВ-неделя с Александром Аничкиным

Как разогнать скуку в «большом городе»

Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...

КМЖ

Чьи мы рупоры?

Реплика

«Духовность» и «патриотизм» любви к ближнему не предполагают

Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.

Истории

Наш человек в Афганистане

Главное

Истец со стажем

История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.

Главное

Опасный сигнал

Истории

Джозеф Пулитцер

Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.

Колумнисты

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ ЖУРНАЛИСТА