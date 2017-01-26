Новости

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26 января 2017

De Correspondent отчитался о 52 000 платных подписчиков на конец 2016 года

25 января 2017

В Доме Книги пройдет бесплатная лекция Максима Ильяхова

25 января 2017

Бумага продолжит дорожать и в 2017 году

24 января 2017

Ремарк не виноват: как российские СМИ ввели читателей в заблуждение

24 января 2017

32% жителей Великобритании считают, что любые новости из газет не вызывают доверия

23 января 2017

Артем Амелин: "Нужно делать контент для людей, а не для поисковых систем"

22 января 2017

Американские журналисты бьют тревогу

20 января 2017

Журналисты США против Трампа

20 января 2017

Рекламодатели Великобритании тратят £600 млн на рекламу, которую никто не увидел

19 января 2017

Редактор "Журналиста" получил награду МСЖ

19 января 2017

Life78 сокращает журналистов в Петербурге

19 января 2017

The Washington Post запустит The Lily — отдельный мультиплатформенный проект для женщин

19 января 2017

Глава Bleacher Report: Facebook не является злом, он просто неорганизован

19 января 2017

Журналисты Белого дома написали открытое письмо Дональду Трампу

18 января 2017

Может ли выжить медиа с подпиской за десять тысяч долларов?

17 января 2017

Журналист Илья Азар пошёл в Новую газету

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420 руб.

Медиа

Всего 14% доходов издания получают от продаж рекламы на платформах типа Facebook, YouTube и др.

Отчёт основан на исследовании, которое проводилось среди 17 издателей по итогам первой половины 2016 года.

Медиа

Шесть лет пабликам в соцсетях: медийная сила, с которой нужно считаться

Арсений Ашомко (Tiger Milk) опубликовал свою историю пабликов в социальных...

Профессия

26 советов, как освещать деятельность глав государств

Как работать с источниками, на что нужно особо обращать внимание и зачем нужно...

Медиа

Facebook выводит сотрудничество с медиа на новый уровень

Facebook объявил о новых инициативах в рамках проекта Facebook Journalism Project

Рынок

В критическом состоянии

Рынок

Массовая коммуникация

В ноябре стало известно, что генеральный директор издательского дома Bauer Media Марк Фишер уходит со своего поста.

Главное

МS-Index: состояние и динамика

В декабре 2016 года Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонда «Медиастандарт») совместно со своим партнё

Главное

Контрперестройка или реальная борьба с инфоопасностями?

Медиа

Фейковые новости – не главная медийная угроза, стоящая перед нами

То, что делает машина консервативных медиа, намного более опасно

Профессия

Дюжина ножей в спину редакторов и дизайнеров

Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?

События

Поверх барьеров

Угрозы и возможности региональных СМИ в эру цифровых технологий в России и ЕС – так назывался международный семинар, состоявший

Профессия

Комментатор

Всенародная слава пришла к Владимиру Синицыну в 1988 году, когда его, жителя Риги, пригласили на Центральное телевидение коммен

Медиа

От виртуального к реальному

Сегодня, как никогда раньше, самым серьёзным вызовом для издателей становится содержательное вовлечение аудитории, а жизненно...

Рынок

Маршруты московские

Ситуация на газетном рынке столицы, с одной стороны, схожа с картиной, которую можно наблюдать в регионах, с другой — имеет свою...

ТВ-неделя с Александром Аничкиным

Как разогнать скуку в «большом городе»

Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...

Профессия

Эмоции — наше всё

КМЖ

Чьи мы рупоры?

Реплика

«Духовность» и «патриотизм» любви к ближнему не предполагают

Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.

Истории

Наш человек в Афганистане

Главное

Истец со стажем

История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.

Главное

Опасный сигнал

Истории

Джозеф Пулитцер

Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.

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