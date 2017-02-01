Мы с супругой заинтересовались каналами в Telegram и создали русскоязычный канал, посвящённый психологии, https://telegram.me/psyhologia. Моя жена — профессиональный психолог, так что одной из целей создания канала было привлечение новых клиентов, нуждающихся в услугах психолога. Мы расскажем вам, как раскрутить канал и заработать на нём
В России систематически, без видимых на то причин появляются законодательные ограничения и различные запреты для издательской отрасли. Вынужденные тратить силы и средства на их преодоление, СМИ регулярно втягиваются в негативные экономические процессы. Союзом издателей ГИПП неоднократно поднимаются вопросы о внесении уже давно назревших изменений в законодательство. Но все инициативы «снизу» и даже «сверху» — распоряжения президента страны — разбиваются о неведомую бюрократическую стену. Несмотря на это, отрасль не собирается сдаваться
«Алиса подумала о том, что или колодец очень глубокий, или падает она очень медленно – уж больно затянулось её падение». Льюис Кэролл
Quartz позиционирует себя как глобальный бренд. Но у таких проектов рано или поздно наступает момент, когда приходится...
Отчёт основан на исследовании, которое проводилось среди 17 издателей по итогам первой половины 2016 года.
Арсений Ашомко (Tiger Milk) опубликовал свою историю пабликов в социальных...
Как работать с источниками, на что нужно особо обращать внимание и зачем нужно...
Facebook объявил о новых инициативах в рамках проекта Facebook Journalism Project
В ноябре стало известно, что генеральный директор издательского дома Bauer Media Марк Фишер уходит со своего поста.
В декабре 2016 года Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонда «Медиастандарт») совместно со своим партнё
То, что делает машина консервативных медиа, намного более опасно
Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?
Сегодня, как никогда раньше, самым серьёзным вызовом для издателей становится содержательное вовлечение аудитории, а жизненно...
Ситуация на газетном рынке столицы, с одной стороны, схожа с картиной, которую можно наблюдать в регионах, с другой — имеет свою...
Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...
Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.
История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.
Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.