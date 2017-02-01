Новости

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01 февраля 2017

Медиа, не играйте в игру Трампа «разделяй и властвуй»

01 февраля 2017

У vc.ru обновился дизайн

31 января 2017

Rus2Web пишет последние новости

31 января 2017

Meduza удалила нативную рекламу финансовой пирамиды после критической заметки в «Коммерсанте»

30 января 2017

1 февраля состоится мастер-класс по радиожурналистике

30 января 2017

Увольнения и назначения января

29 января 2017

Дайджест на выходные №1

27 января 2017

Конкуренты могут выкупить Condé Nast

26 января 2017

Навальный против Лебедева: кто победил?

26 января 2017

De Correspondent отчитался о 52 тыс. платных подписчиков на конец 2016 года

25 января 2017

В Доме Книги пройдет бесплатная лекция Максима Ильяхова

25 января 2017

Бумага продолжит дорожать и в 2017 году

24 января 2017

Ремарк не виноват: как российские СМИ ввели читателей в заблуждение

24 января 2017

32% жителей Великобритании считают, что любые новости из газет не вызывают доверия

23 января 2017

Артем Амелин: «Нужно делать контент для людей, а не для поисковых систем»

22 января 2017

Американские журналисты бьют тревогу

Последний выпуск

420 руб.

Медиа

Quartz планирует увеличить вдвое свой европейский отдел продаж

Quartz позиционирует себя как глобальный бренд. Но у таких проектов рано или поздно наступает момент, когда приходится...

Медиа

5 идей для VR-журналиста

Медиа

Всего 14% доходов издания получают от продаж рекламы на платформах типа Facebook, YouTube и др.

Отчёт основан на исследовании, которое проводилось среди 17 издателей по итогам первой половины 2016 года.

Медиа

Шесть лет пабликам в соцсетях: медийная сила, с которой нужно считаться

Арсений Ашомко (Tiger Milk) опубликовал свою историю пабликов в социальных...

Профессия

26 советов, как освещать деятельность глав государств

Как работать с источниками, на что нужно особо обращать внимание и зачем нужно...

События

Гадание на Леонтьеве
Мы не сговаривались с коллегами, но тоже сразу подумали о том, что ответы пресс-секретаря компании "Роснефть" журналистам...

Медиа

Что такое режиссура материалов
Современные медиа вынуждены соперничать с социальными сетями, мессенджерами, блогами и другими медиа. Бороться за внимание...

Медиа

Facebook выводит сотрудничество с медиа на новый уровень

Facebook объявил о новых инициативах в рамках проекта Facebook Journalism Project

Рынок

В критическом состоянии

Рынок

Массовая коммуникация

В ноябре стало известно, что генеральный директор издательского дома Bauer Media Марк Фишер уходит со своего поста.

Главное

МS-Index: состояние и динамика

В декабре 2016 года Фонд медиаисследований и развития стандартов журналистики (Фонда «Медиастандарт») совместно со своим партнё

Главное

Контрперестройка или реальная борьба с инфоопасностями?

Медиа

Фейковые новости – не главная медийная угроза, стоящая перед нами

То, что делает машина консервативных медиа, намного более опасно

Профессия

Дюжина ножей в спину редакторов и дизайнеров

Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?

Медиа

От виртуального к реальному

Сегодня, как никогда раньше, самым серьёзным вызовом для издателей становится содержательное вовлечение аудитории, а жизненно...

Рынок

Маршруты московские

Ситуация на газетном рынке столицы, с одной стороны, схожа с картиной, которую можно наблюдать в регионах, с другой — имеет свою...

ТВ-неделя с Александром Аничкиным

Как разогнать скуку в «большом городе»

Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...

Профессия

Эмоции — наше всё

КМЖ

Чьи мы рупоры?

Реплика

«Духовность» и «патриотизм» любви к ближнему не предполагают

Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.

Истории

Наш человек в Афганистане

Главное

Истец со стажем

История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.

Главное

Опасный сигнал

Истории

Джозеф Пулитцер

Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.

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