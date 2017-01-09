ЖУРНАЛИСТУ — 103 года! Люди живут и дольше, журналы – как повезёт
Мы с супругой заинтересовались каналами в Telegram и создали русскоязычный канал, посвящённый психологии, https://telegram.me/psyhologia. Моя жена — профессиональный психолог, так что одной из целей создания канала было привлечение новых клиентов, нуждающихся в услугах психолога. Мы расскажем вам, как раскрутить канал и заработать на нём
В России систематически, без видимых на то причин появляются законодательные ограничения и различные запреты для издательской отрасли. Вынужденные тратить силы и средства на их преодоление, СМИ регулярно втягиваются в негативные экономические процессы. Союзом издателей ГИПП неоднократно поднимаются вопросы о внесении уже давно назревших изменений в законодательство. Но все инициативы «снизу» и даже «сверху» — распоряжения президента страны — разбиваются о неведомую бюрократическую стену. Несмотря на это, отрасль не собирается сдаваться
«Алиса подумала о том, что или колодец очень глубокий, или падает она очень медленно – уж больно затянулось её падение». Льюис Кэролл
Давление общественного мнения — «надо быть счастливыми», «праздник — это счастье» — часто ведёт к печали и даже депрессии во...
История о том, как случайная встреча в библиотеке обернулась настоящим...
Газете «Журналист» — главному СМИ на журфаке МГУ исполнилось 60! Название такое...
Почему инфографика — редчайший гость в региональных газетах?
Угрозы и возможности региональных СМИ в эру цифровых технологий в России и ЕС – так назывался международный семинар, состоявший
Всенародная слава пришла к Владимиру Синицыну в 1988 году, когда его, жителя Риги, пригласили на Центральное телевидение коммен
В Оренбурге запустили телевизионный проект «После школы», цель которого — подготовить молодых людей к жизни в современных инфор
В 2015 году в информационном агентстве ТАСС появилась должность редактора по качеству (аналог quality editor в зарубежных редак
Конференции чаще всего представляют собой набор спикеров в одних отраслях и смежных темах.
В декабре исполняется 25 лет журналу «Чудеса и приключения».
Современные школьные программы постепенно форматируются в сторону...
Если собака укусила человека – это не новость. А вот если человек «цапнул»...
Новоявленные депутаты Госдумы, буквально рванулись на борьбу за духовные ценности.
История череды судебных тяжб Игоря Сечина из-за публикаций о себе и своей компании с различными медиа начинается в 2014 году.
Все основоположники журнализма были самоучками. Получить специальную подготовку было попросту негде.